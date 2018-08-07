В Свердловской области ожидаются сильные дожди: в МЧС советуют соблюдать меры безопасности

Сегодня, 7 августа, по прогнозу синоптиков в горных районах севера Свердловской области ожидаются сильные дожди. Региональное МЧС выступило с предупреждением.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в связи с неблагоприятными погодными явлениями жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: отменить походы и отдых на природе и у воды; ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. В жилых домах и квартирах следует закрыть окна и балконные двери, а также соблюдать правила дорожного движения.

В случае возникновения происшествий необходимо сообщать о них в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Напомним, еще недавно на Среднем Урале из-за жары было объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности.