"Зеркальный ответ": Россия высылает из страны двух греческих дипломатов

"Зеркальный" ответ России на решение Греции выслать двоих российских дипломатов затронет главу политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргоса Сакеллариу, торгового представителя посольства Греции в Москве Адамантио Каритиано и сотрудника отдела печати и коммуникаций Андреа Таки.

Сакеллариу запрещен въезд в Россию, двое других греческих дипломатов будут высланы из страны. Как передает РБК, об этом сообщили греческие СМИ.

Напомним, ранее греческие СМИ сообщили, что Афины вышлют двух российских дипломатов, а еще двоим запретили въезд в страну. В МИД РФ, комментируя ситуацию, пообещали "зеркальный ответ", назвав это "сложившейся практикой".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом сообщения о том, что глава министерства Сергей Лавров будто бы угрожал греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о новом названии Македонии. В ответ на это МИД Греции обвинил Москву в "неуважении".