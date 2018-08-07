План реконструкции нижнетагильского театра кукол подготовят к 15 сентября

Накануне временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание по вопросу реконструкции городского театра кукол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Как сообщил руководитель МБУ "Тагилгражданпроект" Сергей Бобрецов, проектная документация по реконструкции учреждения культуры в данный момент готова на 80%. Кукольная сцена расширится с 11 до 18 квадратных метров - это будет сделано для того, чтобы соблюсти новые нормативные требования, предъявляемые к детским театрам. Сейчас проектировщики дорабатывают архитектурную часть и рассчитывают конструктив здания. Помимо этого, специалисты должны представить подробный перечень необходимого сценического и осветительного оборудования. Доработанная проектно-сметная документация должна быть готова к 15 сентября для представления ее на государственную экспертизу.

Пинаев отметил, что новый театр кукол станет еще одним важным звеном в формировании туристического кластера города. По его словам, проект рассматривается как часть большой работы по развитию туризма в Нижнем Тагиле.

"Если мы сможем предоставить нашим гостям полный пакет культурных, спортивных, развлекательных и образовательных услуг, то сможем значительно укрепить потенциал Нижнего Тагила и способствовать его развитию", - добавил он.