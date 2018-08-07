Адаптация "Екатеринбург-Арены" обойдется в полмиллиарда

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию наследия ЧМ-2018. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства, передает корреспондент Накануне.RU

Цель данной концепции – это создание условий для эффективного использования стадионов, тренировочных площадок и временных конструкций после матчей мундиаля. На восстановление архитектурного и исторического облика стадиона, по предварительной оценке, потребуется около 500 млн руб. На выполнение этих работ Свердловская область получит из федерального бюджета 95% от указанной суммы.

Временные трибуны на "Екатеринбург-Арене" начнут убирать в 2019 году.

Как сообщало Накануне.RU, ранее известное американское издание "Нью-Йорк Таймс" посвятило большую статью стадиону "Екатеринбург-Арена". В частности, внимание автора привлекли временные трибуны, возведенные специально к мундиалю.

Напомним, что наследие ЧМ, а в частности тренировочные площадки, будут переданы детским спортивным школам области. В ближайшее время дети смогут заниматься на площадках "Урал", "Калининец" и "Химмаш".