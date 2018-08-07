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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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В Свердловской области пройдёт ещё один митинг против пенсионной "реформы"
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митинг прости повышения пенсионного возраста, Пермь (2018) | Фото:Пресс-служба КПРФ в Пермском крае

В Сысерти пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил организатор митинга Михаил Кесельман газете "Маяк", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На июльском митинге было решено собраться еще раз. На сегодняшний день уже получено разрешение на проведение митинга 18 августа в 16.00 часов у памятника воину Освободителю в Сысерти (ул. Трактовая)", - сообщается в газете.

Митинг против повышения пенсионного возраста, Москва, проспект Сахарова(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что Екатеринбург, как и другие города страны, 28 июля принял участие во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришли около 10 тыс. человек.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.

Другие новости по темам: митинг, повышение пенсионного возраста, Михаил Кесельман, Сысерть, инициативная группа
07.08.2018 08:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 16:31 Мск
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина

Ранее 24.07.2018 10:05 Мск
В Екатеринбурге 27 июля пройдет еще один митинг против пенсионной "реформы"








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В Свердловской области пройдёт ещё один митинг против пенсионной "реформы"
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