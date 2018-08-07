В Свердловской области пройдёт ещё один митинг против пенсионной "реформы"

В Сысерти пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил организатор митинга Михаил Кесельман газете "Маяк", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На июльском митинге было решено собраться еще раз. На сегодняшний день уже получено разрешение на проведение митинга 18 августа в 16.00 часов у памятника воину Освободителю в Сысерти (ул. Трактовая)", - сообщается в газете.

Напомним, что Екатеринбург, как и другие города страны, 28 июля принял участие во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришли около 10 тыс. человек.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.