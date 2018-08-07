Челябинская область получит 113 млн рублей из федерального бюджета на приобретение горюче-смазочных материалов для сельхозтоваропроизводителей

Челябинская область получит 113,4 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям на приобретение горюче-смазочных материалов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Субсидии получат 79 субъектов РФ, где есть посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются 5 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ", - говорится в документе.

Еще 26 млн рублей будет выделено из бюджета Челябинской области.

"Эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополнительного транша. На условиях софинансирования из региональной казны также будут направлены 26 млн рублей. Средства пойдут в первую очередь на финансирование уборочных работ", – ранее отмечал губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что в этом году в регионе прогнозируется собрать около 2 млн тонн зерна.