"Большая тройка" отменяет плату за входящие звонки в роуминге по России

Сотовые операторы "ВымпелКом", "МегаФон" и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Ранее от них этого потребовала Федеральная антимонопольная служба.

Все абоненты "МегаФона" к середине сентября смогут путешествовать по стране без дополнительных затрат на входящие звонки с любых номеров. В сообщении оператора связи говорится, что "гостевой регион будет приравнен к домашнему, а условия тарифа не будут меняться в поездках".

"ВымпелКом" (бренд "Билайн") с 20 августа отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Эту информацию РБК подтвердила пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

Представитель МТС сообщил, что оператор собирается вводить бесплатные вызовы по всей стране в ближайшее время.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

За то, что это предписание так и не было выполнено, ФАС возбудила в начале марта антимонопольное дело против МТС и "МегаФона".

Антимонопольное дело против "ВымпелКома" было открыто 12 марта.

В апреле ФАС обвинила "ВымпелКом" в том, что оператор намеренно вводит своих абонентов в заблуждение, размещая в социальных сетях сообщения о том, что требование регулятора уравнять стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России было выполнено.