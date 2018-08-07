Обострился аппендицит. На Южном Урале врачи поставили 4-летней девочке неправильный диагноз

В прокуратуру Кунашакского района обратилась мать девочки 2014 года рождения. Она сказала, что врачи районной больницы в селе Кунашак неправильно обследовали ее дочь и поставили неверный диагноз.

Родители девочки в прошлом году обратились в больницу с жалобами на рвоту, боли в животе, повышенную температуру у ребенка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ходе осмотров медицинскими работниками девочке были поставлены неверные диагнозы, в результате чего имеющееся у ребенка заболевание аппендицит обострилось, началось гнойное воспаление и развился острый аппендицит с генерализованным перитонитом, что потребовало проведения нескольких операций.

После этого 10 дней девочка находилась в искусственной коме.

Врачи больницы недооценили тяжесть состояния ребенка в период амбулаторного наблюдения и отсутствие динамического врачебного наблюдения. С больницы через суд в счет компенсации морального вреда в связи с испытанными нравственными страданиями взыскано 230 тыс. рублей.