ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" нашла арендатора участка под ямальской ТЭС

ООО "Альянс Северо-Запад" на торгах получило право аренды земельного участка, где находится ТЭС "Полярная". Компания одержала победу, предложив 11,8 млн руб. за лот, энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" обозначила начальную цену в 41,5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

На торги поступили 24 заявки, ряд участников предлагал суммы больше, чем победитель. Так, вологодский "ЗЕРНОПРОДУКТ" готов был взять участок в аренду за 41 млн руб., компания "Агросбыт" из того же региона - за 39,9 млн руб. Однако все заявки были отклонены.

К торгам допущен лишь петербургский "Альянс Северо-Запад", предложивший минимальную сумму.

Компания, согласно базе "Спарк-Интерфакс", занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2017 г. "Альянс Северо-Запад" получил несколько контрактов РЖД.