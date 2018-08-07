Под реновацию в Екатеринбурге попадут Вторчермет, Старая Сортировка, Эльмаш и Химмаш

Под реновацию в Екатеринбурге попадут микрорайоны Вторчермет, Старая Сортировка, Эльмаш и Химмаш. Об этом сообщил в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний" заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

"Рынок определяет потребность строить 1 млн кв.м в год и мы считаем это некой планкой, которую будем достигать каждый год. Мы можем строить по 1 кв.м на жителя в год. Мы будем работать в параметрах от одного млн кв.м жилья до полутора млн, тем самым у города есть развитие и перспективы", - отметил министр.

Что же касается реновации, то районы ещё уточняются. По его словам, речь идёт о развитии застроенных территорий с аварийным и ветхим жильем и о территориях, где расположены двух или трехэтажные дома и частные сектора.

Он также уточнил, что активно развивается Академический, Солнечный и Широкая речка.

"У нас в планах имеется 383 объекта, 58 из них будут построены в этом году, а общий объем новостроек - 1 млн кв.м", - заявил Белышеы.