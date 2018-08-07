Лидер украинских скаутов, спасавший от вандалов советские памятники, найден повешенным

В Закарпатской области Украины найден повешенным Кирилл Арбатов, лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь".

Как передаёт "Политнавигатор", Арбатов поддерживал связи с российским консульством во Львове, а скауты помогали в восстановлении подвергавшихся нападению вандалов могил разведчика Николая Кузнецова и героя Советского Союза Александра Марченко, братской могилы советских танкистов и памятников "Скорбящая Родина-мать", воинам, павшим в годы Первой мировой войны.

Среди возможных версий гибели Кирилла Арбатова рассматриваются не только возможный суицид, но и убийство на национальной почве.

Напомним, в этом году в Закарпатье обострилась и ситуация вокруг проживающих там этнических венгров. В феврале этого года в Ужгороде произошёл взрыв в обществе венгерской культуры, губернатор региона обвинил в этом преступлении ветеранов АТО.