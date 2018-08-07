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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Лидер украинских скаутов, спасавший от вандалов советские памятники, найден повешенным
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Экс-глава Федерации скаутов &quot;Галицкая Русь&quot; Кириллл Арбатов (2018) | Фото: http://novoross.info

В Закарпатской области Украины найден повешенным Кирилл Арбатов, лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь".
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Как передаёт "Политнавигатор", Арбатов поддерживал связи с российским консульством во Львове, а скауты помогали в восстановлении подвергавшихся нападению вандалов могил разведчика Николая Кузнецова и героя Советского Союза Александра Марченко, братской могилы советских танкистов и памятников "Скорбящая Родина-мать", воинам, павшим в годы Первой мировой войны.

Среди возможных версий гибели Кирилла Арбатова рассматриваются не только возможный суицид, но и убийство на национальной почве.

Напомним, в этом году в Закарпатье обострилась и ситуация вокруг проживающих там этнических венгров. В феврале этого года в Ужгороде произошёл взрыв в обществе венгерской культуры, губернатор региона обвинил в этом преступлении ветеранов АТО.

Другие новости по темам: Украина. Закарпатье, Галицкая Русь, скауты, советские памятники, Кирилл Арабатов
07.08.2018 08:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:59 Екб

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Лидер украинских скаутов, спасавший от вандалов советские памятники, найден повешенным
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