В Челябинской области 139 млн рублей направят на строительство объектов обращения с ТКО

в этот день
07.08.18
09:11
В Екб.11:11
"Корпорация развития" в 2017 году в 17 раз нарастила убыток
Моор попросил у Путина помощи со строительством онкоцентра в Тюмени
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ
Главное
Готовится запрос об экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей

Тема дня
НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Рейтинг власти падает к "докрымским" значениям
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4739



Новости
07.08.2018 08:23 Мск (10:23 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинской области 139 млн рублей направят на строительство объектов обращения с ТКО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Борис Дубровский, заседание Правительства Челябинской области, (2016) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По поручению Бориса Дубровского в Челябинской области будут построены новые объекты обращения с ТКО. На территории региона появятся новые мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки, а также мусороперегрузочные станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Читайте также:

"Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна привести к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов, поэтому весь поток вновь образуемого мусора будет направляться на сортировку, и только отходы, не подлежащие дальнейшей переработке, будут размещаться на полигоне. Кроме того, в регионе будет построен ряд инфраструктурных объектов обращения с ТКО, которые будут выполнять функции инструмента транспортно-логистической оптимизации", – подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Сергей Сушков рассказал, что на строительство объектов привлечены федеральные средства в размере 113 млн рублей, еще 26 млн рублей выделено по решению Бориса Дубровского из областного бюджета.

На эти средства в 2018 году будут построены мусоросортировочные комплексы в Сатке, Трехгорном, Карабаше и Снежинске.

В Челябинском и Магнитогорском кластерах выбран концессионер АО "Управление отходами", который за счет своих инвестиций построит объекты обращения с ТКО. Так, в Магнитогорском кластере появится сортировочный комплекс мощностью до 200 тысяч т/год с полигоном для захоронения так называемых "хвостов", а также три мусороперегрузочных станции общей мощностью до 20 тысяч т/год. Объем инвестиций в создание и 25-летнюю эксплуатацию этих объектов 1,150 млрд рублей. В настоящий момент проектирование объектов завершено, к строительству концессионер приступит после оформления разрешений на строительство.

В Челябинском кластере построят мусоросортировочный комплекс мощностью до 500 тысяч т/год с полигоном ТКО, один мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тысяч т/год в Увельском районе и четыре мусороперегрузочных станции общей мощностью до 560 тысяч т/год. На данный момент идет проектирование объектов.

Также регион планирует привлечь федеральные средства и в 2019 году для строительства двух мусоросортировочных комплексов в Аше и Усть-Катаве.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, Сергей Сушков, ТКО, ТБО, мусор, экология,
07.08.2018 08:23 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинской области 139 млн рублей направят на строительство объектов обращения с ТКО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+