В Челябинской области 139 млн рублей направят на строительство объектов обращения с ТКО

По поручению Бориса Дубровского в Челябинской области будут построены новые объекты обращения с ТКО. На территории региона появятся новые мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки, а также мусороперегрузочные станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна привести к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов, поэтому весь поток вновь образуемого мусора будет направляться на сортировку, и только отходы, не подлежащие дальнейшей переработке, будут размещаться на полигоне. Кроме того, в регионе будет построен ряд инфраструктурных объектов обращения с ТКО, которые будут выполнять функции инструмента транспортно-логистической оптимизации", – подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Сергей Сушков рассказал, что на строительство объектов привлечены федеральные средства в размере 113 млн рублей, еще 26 млн рублей выделено по решению Бориса Дубровского из областного бюджета.

На эти средства в 2018 году будут построены мусоросортировочные комплексы в Сатке, Трехгорном, Карабаше и Снежинске.

В Челябинском и Магнитогорском кластерах выбран концессионер АО "Управление отходами", который за счет своих инвестиций построит объекты обращения с ТКО. Так, в Магнитогорском кластере появится сортировочный комплекс мощностью до 200 тысяч т/год с полигоном для захоронения так называемых "хвостов", а также три мусороперегрузочных станции общей мощностью до 20 тысяч т/год. Объем инвестиций в создание и 25-летнюю эксплуатацию этих объектов 1,150 млрд рублей. В настоящий момент проектирование объектов завершено, к строительству концессионер приступит после оформления разрешений на строительство.

В Челябинском кластере построят мусоросортировочный комплекс мощностью до 500 тысяч т/год с полигоном ТКО, один мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тысяч т/год в Увельском районе и четыре мусороперегрузочных станции общей мощностью до 560 тысяч т/год. На данный момент идет проектирование объектов.

Также регион планирует привлечь федеральные средства и в 2019 году для строительства двух мусоросортировочных комплексов в Аше и Усть-Катаве.