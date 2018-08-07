Чуваки из Прикамья стала деревней с самым забавным в России названием

Сервис для путешествий Tutu подвел итоги голосования, в котором пользователи выбирали самое забавное название населенного пункта страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в опросе поучаствовали 11,5 тыс. человек. Из них 3,1 тыс. проголосовали за деревню Чуваки из Пермского района края. На втором месте оказалось село Мошонки, расположенное в Мещовском районе Калужской области. "Бронзу" получила деревня Варварина Гайка, что в Калининском районе Саратовской области.

Теперь организаторы первенства изготовят специальный кубок и повезут его в Чуваки. Там приз отдадут местной администрации и снимут о победителе небольшой ролик.