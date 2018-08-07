В Петербурге потушен пожар в гостинице: эвакуировано 411 человек

Пожар в гостинице в Центральном районе Петербурга полностью потушен. Пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, все случилось сегодня рано утром в здании по улице Гончарная, 4: на минус втором этаже семиэтажной гостиницы горело электрооборудование на площади 5 кв.м. Было эвакуировано 411 человек постояльцев и персонала.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено семь единиц техники и 31 человек личного состава. Как отметили в ведомстве, пожар на работу гостиницы не повлиял, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Причину возгорания теперь предстоит установить специалистам.