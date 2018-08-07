СМИ: Готовится запрос об экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей

Источник в правительстве Великобритании заявил о подготовке запроса, связанного с экстрадицией двух граждан России, которых считают в Лондоне причастными к отравлению в Солсбери.

Подготовка будет продолжаться несколько недель или месяцев, пишет The Telegraph. При этом британская сторона может попытаться оказать на Россию международное давление.

Ранее сообщалось, что ключевым свидетелям по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого.

Информацию о том, что спецслужбы, вероятно, опознали подозреваемых в отравлении Скрипалей, также распространили британские СМИ. Якобы несколько россиян, подготовивших нападение с помощью отравляющего вещества, опознаны через систему видеонаблюдения, и перекрестно английские власти проверили это с помощью записей людей, которые въехали в страну примерно в это же время.