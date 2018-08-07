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Готовится запрос об экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей

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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
политика | В России
СМИ: Готовится запрос об экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Источник в правительстве Великобритании заявил о подготовке запроса, связанного с экстрадицией двух граждан России, которых считают в Лондоне причастными к отравлению в Солсбери.
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Подготовка будет продолжаться несколько недель или месяцев, пишет The Telegraph. При этом британская сторона может попытаться оказать на Россию международное давление.

Ранее сообщалось, что ключевым свидетелям по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого.

Информацию о том, что спецслужбы, вероятно, опознали подозреваемых в отравлении Скрипалей, также распространили британские СМИ. Якобы несколько россиян, подготовивших нападение с помощью отравляющего вещества, опознаны через систему видеонаблюдения, и перекрестно английские власти проверили это с помощью записей людей, которые въехали в страну примерно в это же время.

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07.08.2018 08:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.07.2018 11:31 Мск
В Бундестаге сомневаются в причастности России к отравлению Скрипалей

Ранее 27.07.2018 00:57 Мск
Юлия Скрипаль решила вернуться в Россию

Ранее 23.07.2018 10:18 Мск
СМИ: У британской полиции появилось фото подозреваемого по "делу Скрипалей"

Ранее 20.07.2018 09:11 Мск
Лондон назвал "безумными предположениями" сообщения о выяснении имен отравителей Скрипалей

Ранее 19.07.2018 13:47 Мск
Россия требует от Британии назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ранее 19.07.2018 09:58 Мск
В Британии опознали подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ранее 18.07.2018 08:48 Мск
Британские СМИ: Женщина сыграла главную роль в отравлении Скрипалей

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Лондон заподозрил ГРУ в покушении на Скрипалей

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Ранее 10.07.2018 20:10 Мск
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СМИ: Готовится запрос об экстрадиции подозреваемых в отравлении Скрипалей
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