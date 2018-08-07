Власти Екатеринбурга хотят привлечь полицию к борьбе с незаконными киосками

Мэрия Екатеринбурга намерена привлечь полицию к борьбе с незаконными киосками.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб считает, что полиции необходимо усилить внимание данному вопросу. Об этом было сказано на заседании Совета общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По решению екатеринбургской гордумы, ларьки и палатки на придомовой территории теперь тоже вне закона. На заседании представители прокуратуры города заявили, что нужна более плотная работа по этой теме со стороны полицейских. А процессом вывоза киосков будут заниматься городские власти.

По данным комитета по товарному рынку администрации, на 1 августа этого года с улиц уральской столицы уже вынесено 163 незаконно размещенных киоска. Еще 43 должны вывезти до конца 2018 года.

"На территории города могут находиться только те нестационарные объекты, которые есть в утвержденной схеме размещения", - пояснил Александр Якоб.