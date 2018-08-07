В Екатеринбурге горел магазин в пятиэтажке: жильцов эвакуировали

Сегодня ночью в Екатеринбурге горел магазин, расположенный в жилом доме. Жильцов пришлось эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Луначарского поступил в первом часу ночи: на площади в 2 кв.м огнем было повреждено холодильное оборудование в магазине на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек.

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 1 час 37 минут.

Причина пожара сейчас устанавливается.