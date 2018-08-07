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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 07:42 Мск (09:42 Екб)
происшествия | За рубежом
В США раскрыли имена задержанных ФБР россиян
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(2005) | Фото: www.med-plast.com.ua

Задержанных ФБР по делу о крупном мошенничестве зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.
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Среди них есть как минимум четверо россиян, сообщает РИА Новости.

Как стало известно ранее, задержанных подозревают "в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества".

По данным генконсульства РФ, один россиянин был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Еще двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого задержанного дипломаты выясняют.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Ущерб потерпевших составил около 4,5 миллиона долларов.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне была задержана еще одна россиянка - Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже. Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

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07.08.2018 07:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:42 Екб

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В США раскрыли имена задержанных ФБР россиян
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