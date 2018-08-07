В США раскрыли имена задержанных ФБР россиян

Задержанных ФБР по делу о крупном мошенничестве зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

Среди них есть как минимум четверо россиян, сообщает РИА Новости.

Как стало известно ранее, задержанных подозревают "в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества".

По данным генконсульства РФ, один россиянин был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Еще двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого задержанного дипломаты выясняют.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Ущерб потерпевших составил около 4,5 миллиона долларов.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне была задержана еще одна россиянка - Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже. Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.