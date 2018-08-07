Штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС

За недолив автомобильного топлива заправки могут быть оштрафованы на 1% от выручки за предыдущий год. Повторное нарушение будет стоить уже 3%, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

О практике недолива топлива на фоне растущих цен сообщила Федерация автовладельцев России. С данными организации поспорил Независимый топливный союз. В Правительстве разработан проект закона об ужесточении административной ответственности за недолив, сообщил министр в интервью "Комсомольской правде".

Минимальная сумма первого штрафа за недолив составит 500 тыс. руб.,повторного - 2 млн руб.

По словам министра, 50 АЗС за первые пять месяцев 2018 г. получили штрафы за нарушения физико-химических характеристик топлива. Общая сумма взысканий составила 28,5 млн руб. Средний размер штрафа превышает 500 тыс. руб.