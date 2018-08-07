В Прикамье скончался бывший кандидат в губернаторы региона

В Перми скончался член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владимир Аликин. Политик в 2017 г. принимал участие в выборах губернатора Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения, политик ушел из жизни на 70-м году.

Аликин более 40 лет посвятил пермской промышленности. В качестве научного консультанта он сотрудничал с "Сорбент,ом" ФГУП Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, "Искра-Энергетика", возглавлял "Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем", Владимир Аликин занимался военным и гражданским производством, а также разработками в сфере экологии.

Последней кампанией Аликина стали выборы депутатов краснокамской городской думы.