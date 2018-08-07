Свердловские дольщики ЖК "Березки" получили ключи от квартир

В Свердловской области вручены ключи от квартир дольщикам ЖК "Березки".

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, обладателями жилья стали 70 семей в Березовом. Как сообщил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, губернатор поставил цель - к 2020 году полностью решить проблему дольщиков области.

Ранее предполагалось, что проблемный ЖК "Березки" сдадут в конце 2017 года.

Напомним, строительство домов в Березовском на улице Академика Королева началось в 2013 году компанией ЗАО "БЗСК–Инвест". Первую многоэтажку компания сдала в срок, однако из-за финансовых трудностей строительство оставшихся корпусов существенно замедлилось. Квартиры во втором доме дольщики получили после трех лет ожиданий, его сдали только в сентябре 2017 года. А третий дом дольщикам пришлось ждать четыре года.