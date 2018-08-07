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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Свердловские дольщики ЖК "Березки" получили ключи от квартир
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Свердловской области вручены ключи от квартир дольщикам ЖК "Березки".
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Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, обладателями жилья стали 70 семей в Березовом. Как сообщил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, губернатор поставил цель - к 2020 году полностью решить проблему дольщиков области.

Ранее предполагалось, что проблемный ЖК "Березки" сдадут в конце 2017 года.

Напомним, строительство домов в Березовском на улице Академика Королева началось в 2013 году компанией ЗАО "БЗСК–Инвест". Первую многоэтажку компания сдала в срок, однако из-за финансовых трудностей строительство оставшихся корпусов существенно замедлилось. Квартиры во втором доме дольщики получили после трех лет ожиданий, его сдали только в сентябре 2017 года. А третий дом дольщикам пришлось ждать четыре года.

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07.08.2018 05:15 Мск | Денис Линов
07:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.11.2017 16:11 Мск
На Среднем Урале проблемный ЖК "Березки" сдадут в конце 2017 года

Ранее 15.04.2017 14:54 Мск
"Мы не имеем претензий к властям!" Дольщики ЖК "Березки" вышли на митинг в Екатеринбурге








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Свердловские дольщики ЖК "Березки" получили ключи от квартир
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