В ста домах Пермского края появятся новые лифты

В Пермском крае объявлен аукцион на проектирование и замену 275 лифтов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора региона, оборудование будет заменено в 100 многоквартирных домах края. Новые лифты появятся в Перми, Краснокамске, Добрянке, Чусовом, Чернушке, Губахе и Березниках. Максимальная стоимость работ составляет 644,2 млн руб. Аукцион состоится 3 сентября. Срок выполнение работ — 365 дней с даты заключения договора.

Как сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев, демонтаж старых механизмов и установка новых будет производиться не во всех домах одновременно, а небольшими партиями.

В прошлом году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах Пермского края. Было обновлено 490 лифтов.