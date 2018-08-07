При банкротстве "Натали Турс" туристы получат 4,2% стоимости путевки

В случае, если туроператор "Натали Турс" прекратит свою деятельность официально и при этом не сможет компенсировать туристам убытки самостоятельно, то страховка не сможет полностью компенсировать потери клиентов.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там напомнили, что туроператор продал туры в основном от своего юридического лица "Панорама Тур" - около 95%. Деятельность этой компании застрахована в "Ингосстрахе" на 50 млн руб. При этом компания продала около 30 тыс. туров на 1,2 млрд руб. Таким образом, в случае, если будет задействован механизм финансовых гарантий, каждый турист сможет получить только 4,2% от суммы, уплаченной за путевку от "Натали Турс", - говорят в АТОР.

При этом туристы имеют право на обращение в суд. Как отмечают в Ассоциации, проблема в том, что пока туроператор официально не объявляет о приостановке деятельности, сообщает "Российская газета".