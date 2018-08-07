Оглашен список самых продаваемых в России автомобилей

Названы самые продаваемые в России автомобили.

Согласно данным за первое полугодие 2018 года, на первом месте - KIA Rio. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года дилеры KIA продали 59 тыс. автомобилей Rio. Второе и третье место делят между собой модели LADA Vesta и LADA Granta (58 и 53 тыс. машин соответственно).

Четвертое место у Hyundai Solaris - продано 39 тыс. этой модели. Hyundai Creta занимает пятое место рейтинга самых продаваемых автомобилей с результатом в 38,5 тыс. проданных единиц, сообщает РИА "Новости".