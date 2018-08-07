Наказание за выезд на встречку могут смягчить

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий смягчение наказания в отношении автовладельцев за выезд на встречную полосу.

В случае, если водитель впервые совершит подобное правонарушение, его предполагается штрафовать, а не лишать прав, как это предусмотрено в настоящее время. Среди авторов инициативы значатся депутаты Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Борис Пайкин и Ярослав Нилов.

Сегодня самым суровым наказанием за выезд на встречку является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. В случае повторного нарушения водитель может лишиться прав на год.

Новая инициатива предлагает наказывать штрафами либо лишением прав на срок от двух до 12 месяцев.

Как говорят авторы документа, выезд на встречную полосу не всегда создает аварийные ситуации и зачастую вызван объективными причинами, например - плохое качество дороги, ее низкая освещенность, отсутствие разметки, сообщает РИА "Новости".