СМИ: Степаненко желает получить картины Петросяна

Юморист Елена Степаненко указала в исковом заявлении о разделе имущества с супругом Евгением Петросяном произведения искусства.

Как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, его клиент коллекционирует картины русских художников. При этом правозащитник не сообщил, на какие именно картины и другие предметы искусства претендует супруга Петросяна. Известно, что в коллекции Петросяна есть работы Николая Рериха, Алексея Боголюбова, Александра Киселева.

Также Жорин опроверг сообщения о том, что супруга юмориста требует авторские права на их совместное творчество.

Степаненко просит взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд руб., сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне, Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ процесс по разводу и разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, артистка ранее обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.