Прокуратура: Ливневку канализации в Сочи перестроили

Ливневку канализации в Сочи, куда упал мальчик, перестроили.

Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Канализация должна была быть закрыта специальным щитом, однако в день трагедии оказалась открыта. По данному факту ведется проверка, сообщает телеканал "360".

Напомним, трагедия произошла 3 августа. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Ранее в мэрии заявили, что такие канавы проложены еще в 60-х годах прошлого века. Решеток на них нет специально, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, они могут быть сорваны потоком воды.