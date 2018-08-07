Прокуратура: Ливневку канализации в Сочи перестроили

в этот день
07.08.18
02:21
В Екб.04:21
"Источники надо поискать…". Моор попросил у Путина помощи со строительством онкоцентра в Тюмени
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ
"Могут быть проблемы с развитием космической тематики": министр о ситуации на НПО автоматики
Главное
Украина может отменить поезда в Россию

Тема дня
НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4721



Новости
07.08.2018 01:15 Мск (03:15 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Прокуратура: Ливневку канализации в Сочи перестроили
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

колодец люк канализация (2010) | Фото: mediaport.ua

Ливневку канализации в Сочи, куда упал мальчик, перестроили.
Читайте также:

Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Канализация должна была быть закрыта специальным щитом, однако в день трагедии оказалась открыта. По данному факту ведется проверка, сообщает телеканал "360".

Напомним, трагедия произошла 3 августа. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Ранее в мэрии заявили, что такие канавы проложены еще в 60-х годах прошлого века. Решеток на них нет специально, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, они могут быть сорваны потоком воды.

Другие новости по темам: Сочи, канализация, ливневка
07.08.2018 01:15 Мск | Денис Линов
03:15 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 13:14 Мск
В Сочи СК устанавливает ответственных за эксплуатацию ливневки, в которую упал мальчик

Ранее 05.08.2018 20:13 Мск
Администрация Сочи объяснила отсутствие решеток на ливневке, в которой утонул ребенок

Ранее 03.08.2018 18:38 Мск
В Сочи выясняются обстоятельства гибели упавшего в ливнёвку мальчика








Добавить комментарий:

Прокуратура: Ливневку канализации в Сочи перестроили
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+