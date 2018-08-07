ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США задержало четырех россиян.

Их подозревают "в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества". Об этом говорится в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке. По сообщению дипломатической миссии, задержание проводило нью-йоркское отделение ФБР с 1 по 3 августа. Как отмечают в генкосульстве, один россиянин был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Еще двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого задержанного дипломаты выясняют.

Как сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский, генконсульство РФ в Нью-Йорке направило запрос в Бюро с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 15 июля в Вашингтоне была задержана Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже. Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.