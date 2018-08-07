"Потерявшийся" Порошенко нашелся в киевском ресторане

В интернете появились "свежие" снимки президента Украины.

Украинский политолог Ярослав Макитра опубликовал фотографию Петра Порошенко, который ужинает в киевском ресторане. По его словам, он застал лидера государства с семьей в ресторане "Manu".

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что украинский президент неделю не появляется на работе, поскольку "не удержался от соблазна отдохнуть за границей". Как писало Страна.ua, Порошенко может находиться в своих владениях в Испании, а по другой версии - на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии. Также не исключено, что украинский президент решил отдохнуть в своей стране, но в условиях секретности.

Напомним, в январе появилась информация о том, что новогодние каникулы Порошенко провел на Мальдивцах. На отдых он потратил $500 тыс.