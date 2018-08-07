В Калининграде разыскивают мужчину, гладившего на детской площадке мальчика

В Калининграде проводится проверка видеозаписи, размещённой в одной из социальной сети.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, на видео видно, как неизвестный гладит по колену несовершеннолетнего мальчика. Инцидент произошел на детской площадке.

После того, как на происходящее обратили внимание очевидцы, мужчина спешно удалился.

В настоящее время изучается видеозапись, устанавливается личность несовершеннолетнего, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, инцидент произошел на одной из детских площадок в микрорайоне "Сельма".