В ДНР предложено продлить срок полномочий главы и парламента

Инициативная группа общественного движения "Донецкая республика" предложила увеличить срок полномочий Народного Совета и главы ДНР. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованным Донецким агентством новостей.

Какой конкретно срок предлагается сделать, не уточняется, но отмечается, что во многих странах это пять лет. При этом упоминаются случаи шести- или семилетних сроков. Также неясным из заявления остается то, предлагается ли распространить это на следующий срок или продлить текущий.

Напомним, что срок полномочий нынешнего состава парламента и главы республики истекает в ноябре.

Документ подписали ректор Донецкого национального университета экономики и торговли Светлана Дрожжина, председатель Совета ветеранов ДНР Николай Штефан и заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики ДонНУ Руслан Морозов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце июля председатель парламента ДНР Денис Пушилин заявил, что в ДНР и ЛНР самостоятельно определят сроки проведения выборов.