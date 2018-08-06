МИД РФ рассказал о задачах Стивена Сигала на новом посту

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ рассказали, чем будет заниматься американский актёр Стивен Сигал на посту спецпредставителя ведомства по гуманитарным связям с США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, получивший в 2016 году российское гражданство артист был назначен спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Как сообщается на официальном сайте МИД, в задачи Сигала на его новом посту будут входить содействие проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодёжных обменов, и участие в соответствующих мероприятиях на территории РФ и за рубежом, а также поддержка контактов с американскими партнёрами. Кроме того, спецпредставитель ведомства подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц общей истории двух стран, вызывающих большой интерес как у россиян, так и у американцев.

"Признательны С. Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей, а также формирования в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах. Желаем ему успехов в предстоящей работе", — говорится в сообщении российского МИД.