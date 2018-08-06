Дело об убийстве отца дочерьми передано в центральный аппарат СКР

Уголовное дело об убийстве жителя Москвы дочерьми передано по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) в центральный аппарат ведомства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

По информации СК, дело передано в Главное следственное управление ведомства для наиболее полного и объективного расследования.

В частности, устанавливается мотив убийства. Также тщательно исследуются все предшествовавшие преступлению обстоятельства, условия жизни семьи, характеризующие данные обвиняемых и иные сведения, имеющие значение для дела. Кроме того, предстоит выяснить, не совершал ли погибший Хачатурян противоправные действия в отношении своих дочерей.

Расследование уголовного дела продолжается.