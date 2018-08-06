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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
06.08.2018 18:35 Мск (20:35 Екб)
политика | За рубежом
Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций
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(2017) | Фото: AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций в два этапа.

Напомним, вводимые ограничения затронут автомобильный сектор, торговлю золотом и другими драгметаллами. Кроме того, 4 ноября Вашингтон намерен изолировать иранские финансовые потоки и потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить её импорт из ближневосточной страны.

Как сообщает РБК, в Белом доме такие меры назвали противостоянием "агрессии иранского режима".

"США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений", — подчёркивается в сообщении администрации Трампа.

Так, в первый этап, с 7 августа, будут возобновлены ограничения на покупку Тегераном американских банковских векселей, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью и углём, будут прекращены все сделки с применением иранского риала. Также под санкции попадёт автомобильный сектор страны и суверенный долг Тегерана.

Во второй этап, с 5 ноября, будут наложены ограничения на нефтяные операции ближневосточной республики, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Евросоюз заявил о намерении блокировать с 7 августа действие антииранских санкций США для защиты европейских компаний.

Напротив, согласие с мерами Вашингтона в отношении Тегерана выразил в прошлом месяце Токио, выразивший намерение отказаться от импорта нефти из ближневосточной страны.

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06.08.2018 18:35 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
20:35 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 14:27 Мск
ЕС начнет блокировать действие санкций США против Ирана








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Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций
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