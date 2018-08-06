Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций в два этапа.

Напомним, вводимые ограничения затронут автомобильный сектор, торговлю золотом и другими драгметаллами. Кроме того, 4 ноября Вашингтон намерен изолировать иранские финансовые потоки и потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить её импорт из ближневосточной страны.

Как сообщает РБК, в Белом доме такие меры назвали противостоянием "агрессии иранского режима".

"США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений", — подчёркивается в сообщении администрации Трампа.

Так, в первый этап, с 7 августа, будут возобновлены ограничения на покупку Тегераном американских банковских векселей, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью и углём, будут прекращены все сделки с применением иранского риала. Также под санкции попадёт автомобильный сектор страны и суверенный долг Тегерана.

Во второй этап, с 5 ноября, будут наложены ограничения на нефтяные операции ближневосточной республики, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Евросоюз заявил о намерении блокировать с 7 августа действие антииранских санкций США для защиты европейских компаний.

Напротив, согласие с мерами Вашингтона в отношении Тегерана выразил в прошлом месяце Токио, выразивший намерение отказаться от импорта нефти из ближневосточной страны.