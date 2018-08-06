Росстат сообщил о замедлении инфляции в июле

Инфляция в РФ в июле 2018 года снизилась до 0,3%, сообщил Росстат.

При этом, по данным ведомства, в годовом выражении рост потребительских цен по итогам июля ускорился и составил 2,5% против 2,3% в июне.

"В июле в 12-ти субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Кировской и Томской областях – 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% соответственно)", — говорится в материалах Росстата.

Вместе с тем отмечается, что в аналогичном количестве субъектов страны снизились цены на потребительские товары и услуги на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление отмечалось в Республике Калмыкия и Калининградской области — на 0,4% и 0,3% соответственно.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары, по данным ведомства, оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции, в частности, белокочанной капусты — на 30,1%, помидоров — на 27,6%, огурцов — на 20,7%, бананов — на 7,9%, винограда — на 6,6%, лимонов, картофеля и чеснока — на 2,4-3,8%, апельсинов — на 1,1%, груш — на 0,6%. Вместе с тем подорожали отдельные виды овощей и фруктов, в частности, свекла — на 13,1%, морковь — на 9,0% и яблоки — на 1,8%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров ростом цен отметилось мясо птицы — на 3,4%, свинина, мясные полуфабрикаты, сырокопчённые колбасы, продукты из мяса и птицы копчёные, живая рыба и ряд других продуктов — на 0,5-1,0%.