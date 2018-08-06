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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
06.08.2018 20:20 Мск (22:20 Екб)
экономика | В России
Росстат сообщил о замедлении инфляции в июле
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инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Инфляция в РФ в июле 2018 года снизилась до 0,3%, сообщил Росстат.

При этом, по данным ведомства, в годовом выражении рост потребительских цен по итогам июля ускорился и составил 2,5% против 2,3% в июне.

"В июле в 12-ти субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Кировской и Томской областях – 0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8% соответственно)", — говорится в материалах Росстата.

Вместе с тем отмечается, что в аналогичном количестве субъектов страны снизились цены на потребительские товары и услуги на 0,1-0,4% в результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление отмечалось в Республике Калмыкия и Калининградской области — на 0,4% и 0,3% соответственно.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары, по данным ведомства, оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции, в частности, белокочанной капусты — на 30,1%, помидоров — на 27,6%, огурцов — на 20,7%, бананов — на 7,9%, винограда — на 6,6%, лимонов, картофеля и чеснока — на 2,4-3,8%, апельсинов — на 1,1%, груш — на 0,6%. Вместе с тем подорожали отдельные виды овощей и фруктов, в частности, свекла — на 13,1%, морковь — на 9,0% и яблоки — на 1,8%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров ростом цен отметилось мясо птицы — на 3,4%, свинина, мясные полуфабрикаты, сырокопчённые колбасы, продукты из мяса и птицы копчёные, живая рыба и ряд других продуктов — на 0,5-1,0%.

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06.08.2018 20:20 Мск | Москва | Георгий Малания
22:20 Екб

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Росстат сообщил о замедлении инфляции в июле
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