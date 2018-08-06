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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
06.08.2018 17:38 Мск (19:38 Екб)
политика | В России
Роскомнадзор ответил на обвинения в превышении полномочий из-за Telegram
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор (РКН) опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы превышенных ведомством полномочий во время блокировки Telegram.

Как сообщало Накануне.RU, утверждалось, что Генпрокуратура РФ не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером, и РКН действовал по собственной инициативе.

Как передаёт РБК, в ведомстве данные сведения назвали не отвечающими содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств.

"Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Роскомнадзора, — отметили в пресс-службе РКН. — Оценка обстоятельств дела будет дана судом в ходе сегодняшнего судебного заседания и при принятии решения".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки российских пользователей. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.

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06.08.2018 17:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:38 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 05:47 Мск
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Роскомнадзор ответил на обвинения в превышении полномочий из-за Telegram
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