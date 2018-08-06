Роскомнадзор ответил на обвинения в превышении полномочий из-за Telegram

Роскомнадзор (РКН) опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы превышенных ведомством полномочий во время блокировки Telegram.

Как сообщало Накануне.RU, утверждалось, что Генпрокуратура РФ не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером, и РКН действовал по собственной инициативе.

Как передаёт РБК, в ведомстве данные сведения назвали не отвечающими содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств.

"Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Роскомнадзора, — отметили в пресс-службе РКН. — Оценка обстоятельств дела будет дана судом в ходе сегодняшнего судебного заседания и при принятии решения".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки российских пользователей. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.