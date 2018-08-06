В Тюменской области ведётся проверка по факту жёсткой посадки МИ-2

Сотрудниками Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки вертолёта "МИ-2" вблизи села Уват Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК.

По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня, 6 августа, около 16.05 местного времени (14.05 мск).

На данный момент следствие выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе цель полёта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.