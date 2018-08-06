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НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
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"Корпорация развития" в 2017 году в 17 раз нарастила убыток
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Корпорация развития стратегия (2013) | Фото: Накануне.RU

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") закончила 2017 г. с убытком в 428,5 млн руб. Годом ранее убыток составил 24,6 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на финансовые документы компании.

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Согласно отчету о финансовых результатах, в 2017 г. выручка "Корпорации развития" составила 170,5 млн руб. (144,7 млн руб. в 2016 г.). Стоимость продаж увеличилась с 88 млн руб. до 146,5 млн руб. КР больше, чем в два раза, снизила валовую прибыль - до 23,9 млн руб.

Добавим, что уменьшились поступления от инвестиционных операций: в 2017 г. сумма составила 48,5 млн руб. против 512,7 млн руб. в 2016 г. Дивиденды и проценты от участия в обществах составили 46,3 млн руб. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций в минувшем году было отрицательным за счет траты 167,3 млн руб. на приобретение внеоборотных активов; на 484,4 млн руб. "КР" купила акции; 350,7 млн руб. израсходованы по статье "приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов".

Управленческие расходы увеличились на 90,5 млн руб., до 345,6 млн руб. Операционные расходы Корпорации в 2017 г. составили 192,7 млн руб.

Изменилась структура долговой нагрузки Корпорации. Так, в долгосрочных обязательствах появились заемные 130 млн руб. Кредиторская задолженность "КР" снизилась с 2,3 млрд руб. до немногим больше 2 млрд руб.

Уставный капитал "Корпорации развития" за год увеличился с 30,482 млрд руб. до 30,967 млрд руб. Дивиденды в связи с получением убытка "КР" за 2017 г. не выплачивает. Последний раз акционеры получали их в 2014 г.

Как сообщало Накануне.RU, акционеры "Корпорации развития" (власти ХМАО, ЯНАО и Тюменской области) утвердили отчет структуры за 2017 г. (документы с 2015 г., когда компания сменила форму юрлица, стали непубличными).

Напомним, что несколько компаний обратились в арбитраж с требованием банкротства "Корпорации развития". Производство по делу приостановлено.

Другие новости по темам: Корпорация развития, Сергей Черняев, убыток, Урал промышленный - Урал полярный, отчет о финансовых результатах
06.08.2018 16:28 Мск | Екатеринбург | Алёна Ласкутова
18:28 Екб

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"Корпорация развития" в 2017 году в 17 раз нарастила убыток
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