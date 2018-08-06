На Дне города участники шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга" поборются за приз 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге идет активная подготовка к празднованию Дня города. Сегодня в Академии единоборств РМК состоялся закрытый отбор участников на шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга", которое пройдет на площадке возле Драмтеатра 18 августа, передает корреспондент Накануне.RU

Прямо на ринге сегодня выступили шесть вокалистов и три команды танцоров. Члены жюри предварительно оценили номера участников, а потом выбрали четверых вокалистов, которые будут петь перед многотысячной публикой. Ими стали: Павел Розатов, Полина Чусовитина, Стас Ребицкий и Стася Лиси. Среди танцоров отбора не было, так как организаторы сразу определились с тремя коллективами – это команды из Екатеринбурга "Red Rabbits" и "Legion 96", а также команда из Кургана "ТИПО CREW".

Теперь ребята будут записывать визитные карточки на площадке Академии.

Продюсером и идейным вдохновителем данного проекта является актер "Уральских пельменей" Сергей Исаев. Также в организационный комитет вошли специалист по танцам Владимир Рябинкин и ответственный за художественную часть Виталий Краев.

"В Екатеринбурге должен проходить такой конкурс. Мы помогаем ребятам адаптироваться. А на площадке у театра Драмы удобно работать, пока это самая оптимальная площадка для нас. Можно делать федеральный продукт, не уезжая в столицу. Это конкурс для того, чтобы показать Екатеринбургу, что ты существуешь", — рассказал председатель оргкомитета Сергей Исаев.

В этом году победителей шоу будет двое – танцевальный коллектив и вокалист. Каждый победитель получит приз — 100 тыс. руб. на дальнейшее развитие творчества.

Мероприятие состоится 18 августа в 19.00. На данный момент известен только один член жюри — хореограф Егор Дружинин, имена остальных двух организаторы пока не называют. На площадке также будет выступать певица Ёлка, а ведущим проекта станет Дмитрий Нагиев.

Напомним, в прошлом году мероприятие проходило в формате "Голоса Екатеринбурга", в жюри были Полина Гагарина и Валерий Меладзе. В этом году к вокалистам добавились еще и танцоры.

Отметим, что недавно Академию единоборств РМК посетил глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Он выразил слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе РМК Игорю Алтушкину за то внимание, которое уделяется в регионе развитию бокса, а также за создание современной инфраструктуры, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня.