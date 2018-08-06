Налоговая банкротит буровую компанию из Нижневартовска

В арбитраж ХМАО подан иск о банкротстве нижневартовской буровой компании "Сибирь". Актив принадлежит Павлу Калиниченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск подала межрайонная инспекция ФНС №6. Сумма исковых требований по делу о банкротстве - 18,4 млн руб.

Буровая компания "Сибирь" предоставляет сервисные услуги по бурению нефтяных и газовых скважин в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Среди заказчиков: "Газпромнефть", "ТНК-ВР", "Пайяха", "ИНК-Сервис", "Славнефть-Мегионнефтегаз", "Мегионгеология", СП "Ван-Еган нефть".