Децл заявил о вымогательстве взятки со стороны тюменской полиции

Певец Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, пожаловался на поборы со стороны полиции, якобы имевшие место во время концерта в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Вернулся домой с гастролей, клоака в своём стиле. 4 августа выступал на открытой площадке в Тюмени. Так вот, полиция с ОМОНом приехали ровно в 23.00, с автозаками, просили 20 тыс руб., дабы мы могли продолжить. Мне интересно, сколько клоака платит басманному УВД?" - написал музыкант в своем Twitter.

В пресс-службе областной полиции Накануне.RU рассказали свою версию событий.

"В четвертый отдел полиции УМВД по Тюмени поступило сообщение о громкой музыке, звучавшей после 22.00 в районе улицы Челюскинцев. В выходные и праздничные дни нельзя шуметь с 22.00 до 9.00. На место выехал один экипаж ППС. Составлен материал на организаторов за нарушение режима тишины и покоя. Его передали в административную комиссию", - рассказал Накануне.RU заместитель начальник отдела информации и общественных связей областного управления МВД Антон Каморников.