Украине нужна не реинтеграция Донбасса, а продление санкций против России, - представитель Порошенко

Спецпредставитель председательствующего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик написал обращение к руководству Верховной рады по поводу подходящего к концу срока действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которая также представляет Украину на переговорах в Минске.

По ее словам, Сайдик обеспокоен тем, что срок действия закона об "особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заканчивается в начале октября, поэтому его нужно продлить. Однако наиболее интересны два откровенных признания, которые при этом сделала Геращенко.

Она заявила, что "пролонгация этого закона - чистая формальность, он не вступит в действие". Ранее об этом открыто заявил депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, назвав закон "полностью никчемным, который никогда не заработает".

Кроме того, Геращенко признала, что этот закон принимается не для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, а чтобы иметь основания для продления санкций против России.

"Пролонгация закона значительно усилила переговорные позиции наших дипломатов и власти и помогла продолжению санкций против РФ в январе и июле 2018 года", - написала она.

Сейчас же, по ее мнению, Москва ожидает, что Рада за год до выборов уже не сможет пойти на непопулярный в обществе шаг и пролонгировать закон.

"Поэтому Украину обвинят в срыве политического блока, и друзья Кремля в ЕС, мечтающие об отмене санкций, получат железобетонный аргумент", - опасается Геращенко.

Она сообщила, что США призывают продлить закон, чтобы, в свою очередь, продлить санкции.

То есть представитель Украины призналась в том, что Украину интересует не урегулирование конфликта в Донбассе, а продление санкций против России, и именно для этого принимается закон, который "не вступит в действие".

Отметим, что Геращенко является постоянным представителем президента Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлевается на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вступил в силу 10 октября 2017 года сроком на один год, но по факту не заработал, так как обставлен целым рядом невыполнимых условий.