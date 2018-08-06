На Южном Урале началась уборочная кампания

На юге Челябинской области началась уборочная кампании. Аграрии приступили к сбору ржи, пшеницы, тритикале. Об этом губернатору Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Сушков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Южноуральским аграриям важно сосредоточиться на расширении производства зерна, как для продовольственных нужд, так и для производства комбикормов. У нас есть для этого гарантированный спрос, наличие земель и технологий для повышения урожайности", – отметил Борис Дубровский.

По словам Сергея Сушкова, на юге области начался сбор озимых пшеницы, ржи и тритикале. Их площадь порядка 24 тыс. га. К уборке яровых культур аграрии приступят позже.

"Мы ожидаем неплохой урожай в этом году. Надеюсь, что погода нам позволит своевременно его убрать", – добавил вице-губернатор.

Посевная площадь в регионе в 2018 году превысила 1 млн 913 тыс. га (100,3% к уровню 2017 года). Яровой сев составил свыше 1 млн 703 тыс. га (101,6 % к уровню 2017 года).

На прошлой неделе Губернатор Борис Дубровский, открывая заседание Совета по экономической политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, подчеркнул, что для Южного Урала АПК является одной из ключевых точек роста. Регион за последние годы совершил рывок вперед.

"Сказался эффект импортозамещения, а также выход на проектную мощность крупных инвестиционных проектов. За последние пять лет объемы сельскохозяйственного производства в регионе удвоились и достигли 126 млрд рублей. Для нас особенно актуален рынок зерна, прежде всего зарубежный. С прошлого года начались поставки зерновой продукции в Китай. На сегодняшний день общая площадь посевных превысила 1,9 млн гектаров. Плановые назначения по уборке зерновых – порядка 1,7 млн тонн. Но если будут хорошие погодные условия – потенциал региона вполне позволяет собирать более 2 млн тонн", - рассказал он.