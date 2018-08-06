Губернатор ХМАО выразила соболезнования родным и близким погибших при крушении Ми-8

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Вертолет разбился утром 4 августа в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании Utair следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. Погибли 15 пассажиров и три члена экипажа.

"Примите глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Югорчане скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в телеграмме, которую Наталья Комарова направила в правительство Красноярского края.

Причиной крушения могло стать столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета.