В соцсетях сообщают о взрыве недалеко от аэропорта в Болонье

В соцсетях появились сообщения о взрыве возле аэропорта итальянского города Болонья.

На фото виден высокий столб дыма и огня.

При этом указывается, что ЧП произошло не в аэропорту, а на трассе, где взорвался бензовоз.

Se registra una fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia, Italia pic.twitter.com/toIJTQ5BC2 — Héctor (@JimenezLandin) 6 августа 2018 г.

В марте в порту итальянского города Ливорно произошел взрыв цистерны. Инцидент произошел во время заправки резервуара, пострадали два человека.