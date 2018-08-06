Полиция Екатеринбурга ищет похитителя драгоценностей: жертву встретил на сайте знакомств

В Екатеринбурге полицейские разыскивают "альфонса", обвиняемого в краже. По данным следствия, мужчина похитил ювелирные изделия у женщины, с которой общался на сайте знакомств.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается Павел Маслов 1983 года рождения. Само преступление было совершено еще в 2017 году. Как полагает следствие, в мае житель микрорайона Эльмаш списался через сайт знакомств с 39-летней женщиной. Он представился как "Павел Кузьминов" и сумел быстро войти к ней в доверие, а та стала оставлять ему ключи от квартиры.

Утром 25 июня женщина ушла на работу, оставив своего сожителя дома. Вернувшись вечером она обнаружила, что ее приятель исчез, а вместе с ним и золотые изделия - несколько цепочек, браслеты, кулоны, кольца, серьги и монеты. Сыщикам потерпевшая пояснила, что все украшения хранила в одном месте, которое было прекрасно известно ее другу. Общий ущерб составил более 100 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело.

Разыскиваемый может представляться другими именами

В сентябре 2017 года полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника. Оказалось, что в прошлом он был судим за кражи и мошенничество, проживал в Орджоникидзевском районе и работал на автомойке. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное буквально на следующий день сдал в один из ломбардов, а деньги потратил на личные нужды. Его отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжалось до февраля 2018 года, но потом "Кузьминов" перестал являться на следственные действия. В марте он был объявлен в розыск.

У сотрудников уголовного розыска есть все основания полагать, что злоумышленник продолжает свою деятельность, пользуясь доверием женщин, с которыми знакомится в интернете. Может представляться другими именами. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, следует сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам: 8 (950) 192-92-61 (следственный отдел), (343) 356-42-14, 294-14-94 (дежурная часть).