Полиция Екатеринбурга ищет похитителя драгоценностей: жертву встретил на сайте знакомств

в этот день
06.08.18
17:26
В Екб.19:26
"Источники надо поискать…". Моор попросил у Путина помощи со строительством онкоцентра в Тюмени
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ
"Могут быть проблемы с развитием космической тематики": министр о ситуации на НПО автоматики
Главное
Украина может отменить поезда в Россию

Тема дня
НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг -  потребители услуг из своего кармана могут дополнительно заплатить свыше 50 млрд руб.
06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4701

Полиция Екатеринбурга ищет похитителя драгоценностей: жертву встретил на сайте знакомств
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

В Екатеринбурге полицейские разыскивают "альфонса", обвиняемого в краже. По данным следствия, мужчина похитил ювелирные изделия у женщины, с которой общался на сайте знакомств.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается Павел Маслов 1983 года рождения. Само преступление было совершено еще в 2017 году. Как полагает следствие, в мае житель микрорайона Эльмаш списался через сайт знакомств с 39-летней женщиной. Он представился как "Павел Кузьминов" и сумел быстро войти к ней в доверие, а та стала оставлять ему ключи от квартиры.

Утром 25 июня женщина ушла на работу, оставив своего сожителя дома. Вернувшись вечером она обнаружила, что ее приятель исчез, а вместе с ним и золотые изделия - несколько цепочек, браслеты, кулоны, кольца, серьги и монеты. Сыщикам потерпевшая пояснила, что все украшения хранила в одном месте, которое было прекрасно известно ее другу. Общий ущерб составил более 100 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело.

альфонс, розыск(2018)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Разыскиваемый может представляться другими именами

В сентябре 2017 года полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника. Оказалось, что в прошлом он был судим за кражи и мошенничество, проживал в Орджоникидзевском районе и работал на автомойке. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное буквально на следующий день сдал в один из ломбардов, а деньги потратил на личные нужды. Его отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжалось до февраля 2018 года, но потом "Кузьминов" перестал являться на следственные действия. В марте он был объявлен в розыск.

У сотрудников уголовного розыска есть все основания полагать, что злоумышленник продолжает свою деятельность, пользуясь доверием женщин, с которыми знакомится в интернете. Может представляться другими именами. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, следует сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам: 8 (950) 192-92-61 (следственный отдел), (343) 356-42-14, 294-14-94 (дежурная часть).

Другие новости по темам: полиция, розыск, Екатеринбург
06.08.2018 15:43 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:43 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Полиция Екатеринбурга ищет похитителя драгоценностей: жертву встретил на сайте знакомств
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+