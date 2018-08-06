Ко дню Города в Екатеринбурге откроют три новых корта спортивного комплекса "Калининец"

Директор спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" Владимир Нагибин рассказал, что уральцы получат к предстоящему Дню города сразу три подарка – на территории комплекса откроются один хоккейный и два теннисных корта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"Мы решили его реанимировать, более того, задумали обустроить два корта, соответствующих всем мировым стандартам. Здесь уже смонтировали ограждения, завезли грунт, в ближайшее время будут доставлены сетки и дополнительное оборудование. Думаю, 15-20 августа сможем ввести оба объекта в эксплуатацию. К 1 сентября появится тренерский состав, наберём ребят в теннисную секцию", - добавил он.

По документам, которые опубликованы на едином портале госзакупок, легкоатлетический стадион "Калининец" обустроят за 128,5 млн руб. Планируется провести электрические сети и линии связи. Также планируется закончить благоустройство беговых дорожек и смонтировать сектора.