Жителя Прикамья судят за смерть ребенка, умершего после падения в колодец

59-летнего жителя Красновишерска судят за смерть пятилетнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Местный житель строил на своем участке дом. Он сам сделал из бетона колодец, однако не оградил его от других людей. Днем 17 июня пятилетний мальчик во время прогулки наступил на один из листов железа, прикрывавших смотровое окно, упал в колодец и погиб.

Дело ушло в суд.