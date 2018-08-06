Медведев: Вступление Грузии в НАТО спровоцирует "страшный конфликт"

Вступление Грузии в Североатлантический альянс может привести к катастрофическим последствиям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, "это может спровоцировать страшный конфликт". Непонятно, "зачем это надо", сказал Медведев в интервью"Коммерсантъ ФМ".

Ранее о расширении НАТО высказался президент Владимир Путин. В интервью американскому каналу Fox News российский президент назвал возможное принятие в состав Североатлантического альянса Грузии, Украины и Македонии прямой угрозой национальной безопасности России.

При этом Путин не стал уточнять, какой может быть реакция Кремля на гипотетический случай дальнейшего расширения НАТО.