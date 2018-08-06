Председатель собрания депутатов Озерска уходит в отставку

Председатель собрания депутатов Олег Костиков уходит с должности. Решение об его отставке будет принято на внеочередной сессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации ЗАТО.

"Это непростое, но тщательно обдуманное мной решение. Я три года возглавляю Собрание депутатов, но сейчас возникла личная потребность и необходимость больше внимания уделять своей семье и детям", - подчеркнул Костиков.

Костиков уходит с должности спикера, но останется депутатом. Решение об отставке будет принято в сентябре после выхода Костикова из очередного отпуска. До этого момента руководить работой собрания будет Андрей Кузнеченков.

Нового председателя выберут депутаты.